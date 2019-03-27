Як уникнути головних болів під час магнітних бур

Найбільш сильні зміни в магнітному полі Землі в Україні очікуються 28 березня. Експерти відзначають, що у наступному місяці буде від п'яти до дев'яти сильних магнітних бур.

28 березня очікується потужна магнітна буря, повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

І ще: Магнітні бурі у березні 2019: коли українцям варто бути обачними

Люди, які чутливі до змін в атмосфері, відчують їх вплив. Може виникнути головний біль, порушитися робота серцево-судинної системи. Особливо небезпечними ці періоди є для людей з хронічними захворюваннями.

Метеозалежність – це болюча реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

У квітні буде від п'яти до дев'яти сильних магнітних бур

Експерти радять під час магнітних бур більше відпочивати, уникати фізичних навантажень і стресу. У цей період уникайте також подорожей і підготуйте необхідні вам ліки. Тим часом в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що підтверджень, що активність Сонця викликає погане самопочуття, немає. Вона додала, що така активність відбувається постійно, а не тільки під час магнітних бур.

Читайте також: Чи може боліти голова через дощ і магнітні бурі: пояснення медиків