На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перевірте себе: 10 ознак емоційного вигорання
-
- 35
Хронічний стрес на роботі уже не вважається чимось новим, а самовідданість і трудоголізм – почесними звичками. Вигорання – не тимчасова недуга, а наша "фонова музика", пишуть експерти. Ми ж пропонуємо звіритися та визначити, чи загрожує вам емоційне вигорання.
Відразу ж просимо відповідати собі чесно. Це дозволить вам замислитися над тим, чи потрібна вам відпустка у найближчі кілька тижнів!
До слова: Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
1. Ви вічно втомлюєтеся
Якщо після ночі здорового сну, вихідних на природі або навіть тижневої відпустки ви все ще відчуваєте втому – це явна ознака вигорання й інших небезпечних станів, і краще звернутися до лікаря.
2. Не можете сконцентруватися
Щоб оцінити рівень концентрації, згадайте, з якою швидкістю ви вирішували робочі завдання пів року назад, і як справляєтеся з ними зараз. Спробуйте зосередитися хоча б на пів години і зануритися у справу – якщо не виходить, це може говорити про початок вигорання.
3. Погано працюєте
При вигорянні ви здаєтеся та починаєте працювати гірше, ніж раніше: ваші ідеї рідше знаходять відгук, проєкти частіше відправляють на доопрацювання.
4. Ви вічно зайняті
Робота захопила весь ваш час: не можете відкласти телефон навіть на вихідних, берете з собою комп'ютер у будь-які поїздки, а на побаченні шлете повідомлення босові. Таке завзяття тільки зашкодить здоров'ю.
5. Легко дратуєтесь
Якщо останнім часом ви весь час бурчите та зривається на оточуючих, а раніше за вами такого не помічали – велика ймовірність, що ваше сприйняття вже спотворене вигоранням.
6. Вам складно братися за нове
Відсутність мотивації – привід для занепокоєння. Вас більше не захоплюють нові проєкти, не мотивує навіть кар'єрний ріст і підвищення зарплати.
7. Ви не радієте виконаній роботі
Вам стають байдужі не тільки помилки та невдачі, але й успішно завершені проєкти – ви більше не ловите кайф від роботи, вам просто все одно.
8. Ви почали випивати і гірше харчуватися
Щоб хоч якось впоратися зі стресом, ви заїдаєте його шкідливими снеками, вечеряєте піцою та все частіше скаржитеся на начальника за келихом вина. Одномоментні рішення тільки заважають організму боротися з навантаженням і не дають відновити сили.
9. Ви стали гірше себе почувати
Хронічний стрес шкодить здоров'ю: чим довше ви в його владі, тим гірше себе почуваєте. Серед симптомів – біль у спині та шиї, проблеми з травленням, підвищений тиск, зниження лібідо, порушення менструального циклу та функцій імунітету.
10. Ви перестали про себе піклуватися
Ви себе закинули: попри хронічну втому, продовжуєте працювати до останнього, погано спите і зовсім забули про інші сфери життя, не пов'язані з роботою.
Якщо у вас співпала понад половина пунктів – пора бити на сполох. Зверніться до фахівця або візьміть нарешті відпустку. В крайньому разі – змінюйте місце роботи. Але останній пункт слід робити після того, як ви переконаєтесь, що це не просто перевиснаження від шаленої кількості роботи.
Читайте також: Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить
-
15:47Учені пояснили, чому чоловіки рідше сортують сміття
-
15:27Прикрутили гайки: Apple забороняє користувачам змінювати акумулятори iPhone самостійно
-
15:03Уляну в міністри: найкращі пости з флешмобу на підтримку Супрун
-
14:50Перевірте себе: 10 ознак емоційного вигорання
-
14:26Чому Mercedes-Benz виплатить власникам старих дизельних машин по 3000 євро
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:55Аналітики упевнені, що Apple покаже гнучкий iPad у 2021 році
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
13:245 причин, які заважають схуднути
-
12:53Науковці жорстко пройшлися по електросамокатах: екологія страждає
-
12:31Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro
-
12:14Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:42З чим не варто поєднувати диню: поради лікарів
-
11:2320 років будівництва: Palm Jumeirah у Дубаї готовий до заселення мешканців
-
10:53Автомобілі Lynk & Co з'являться на ринку Європи, але їх не можна буде купити
-
10:23Ось чому цьогоріч не буде показу Victoria's Secret: ми тут шоковані
-
10:00Смажений кавун: несподіваний смачний рецепт літнього смаколика
-
09:44Вставайте кожні 45 хвилин: чим загрожує тривале сидіння на кріслі
-
09:24В Іспанії чоловік викинув холодильник, через що отримав шалений штраф
-
09:00Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості
-
08:56Це приємне заняття допоможе скоротити вживання солодощів
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою