Перевірте себе: 10 ознак емоційного вигорання

Хронічний стрес на роботі уже не вважається чимось новим, а самовідданість і трудоголізм – почесними звичками. Вигорання – не тимчасова недуга, а наша "фонова музика", пишуть експерти. Ми ж пропонуємо звіритися та визначити, чи загрожує вам емоційне вигорання.

Відразу ж просимо відповідати собі чесно. Це дозволить вам замислитися над тим, чи потрібна вам відпустка у найближчі кілька тижнів!

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1. Ви вічно втомлюєтеся

Якщо після ночі здорового сну, вихідних на природі або навіть тижневої відпустки ви все ще відчуваєте втому – це явна ознака вигорання й інших небезпечних станів, і краще звернутися до лікаря.

2. Не можете сконцентруватися

Щоб оцінити рівень концентрації, згадайте, з якою швидкістю ви вирішували робочі завдання пів року назад, і як справляєтеся з ними зараз. Спробуйте зосередитися хоча б на пів години і зануритися у справу – якщо не виходить, це може говорити про початок вигорання.

Вам дуже важко сконцентруватися на роботі

3. Погано працюєте

При вигорянні ви здаєтеся та починаєте працювати гірше, ніж раніше: ваші ідеї рідше знаходять відгук, проєкти частіше відправляють на доопрацювання.

4. Ви вічно зайняті

Робота захопила весь ваш час: не можете відкласти телефон навіть на вихідних, берете з собою комп'ютер у будь-які поїздки, а на побаченні шлете повідомлення босові. Таке завзяття тільки зашкодить здоров'ю.

5. Легко дратуєтесь

Якщо останнім часом ви весь час бурчите та зривається на оточуючих, а раніше за вами такого не помічали – велика ймовірність, що ваше сприйняття вже спотворене вигоранням.

Роздратувати вас дуже просто

6. Вам складно братися за нове

Відсутність мотивації – привід для занепокоєння. Вас більше не захоплюють нові проєкти, не мотивує навіть кар'єрний ріст і підвищення зарплати.

7. Ви не радієте виконаній роботі

Вам стають байдужі не тільки помилки та невдачі, але й успішно завершені проєкти – ви більше не ловите кайф від роботи, вам просто все одно.

8. Ви почали випивати і гірше харчуватися

Щоб хоч якось впоратися зі стресом, ви заїдаєте його шкідливими снеками, вечеряєте піцою та все частіше скаржитеся на начальника за келихом вина. Одномоментні рішення тільки заважають організму боротися з навантаженням і не дають відновити сили.

Ви починаєте топити стрес і втому у спиртному

9. Ви стали гірше себе почувати

Хронічний стрес шкодить здоров'ю: чим довше ви в його владі, тим гірше себе почуваєте. Серед симптомів – біль у спині та шиї, проблеми з травленням, підвищений тиск, зниження лібідо, порушення менструального циклу та функцій імунітету.

10. Ви перестали про себе піклуватися

Ви себе закинули: попри хронічну втому, продовжуєте працювати до останнього, погано спите і зовсім забули про інші сфери життя, не пов'язані з роботою.

Вам байдуже, як ви виглядаєте

Якщо у вас співпала понад половина пунктів – пора бити на сполох. Зверніться до фахівця або візьміть нарешті відпустку. В крайньому разі – змінюйте місце роботи. Але останній пункт слід робити після того, як ви переконаєтесь, що це не просто перевиснаження від шаленої кількості роботи.

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