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Як Укрзалізниця працюватиме під час локдауну

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Як працює Укрзалізниця у січні 2021 - фото 1
Як працює Укрзалізниця у січні 2021

В Україні очікується суворий карантин з 8 по 24 січня, тож в "Укрзалізниці" повідомили, як будуть курсувати потяги у цей період. Детальніше читайте далі.

У пресслужбі компанії "Укрзалізниці" розповіли, як українцям подорожувати потягами у період локдауну з 8 по 24 січня. Відомо, посилення карантинних обмежень не позначиться на роботі поїздів, але й мандрівники повинні пам'ятати про масковий режим.

І ще: Коли локдаун в Україні введуть офіційно: оголошена дата і заборони

"Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", – повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що на період зимових свят додатково призначено 17 потягів.

Читайте також: Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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