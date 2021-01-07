Як Укрзалізниця працюватиме під час локдауну

В Україні очікується суворий карантин з 8 по 24 січня, тож в "Укрзалізниці" повідомили, як будуть курсувати потяги у цей період. Детальніше читайте далі.

У пресслужбі компанії "Укрзалізниці" розповіли, як українцям подорожувати потягами у період локдауну з 8 по 24 січня. Відомо, посилення карантинних обмежень не позначиться на роботі поїздів, але й мандрівники повинні пам'ятати про масковий режим.

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"Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", – повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що на період зимових свят додатково призначено 17 потягів.

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