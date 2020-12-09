Коли локдаун в Україні введуть офіційно: оголошена дата і заборони

Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами міністра, щоб не допустити другої хвилі зараження на коронавірус, будуть введені посилені нові обмеження. "З 8 по 24 січня в Україні будуть введені посилені нові обмеження, назвемо їх зимовими канікулами, щоб не допустити нової хвилі захворювання", – заявив Шмигаль.

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За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня, щоб призвести до розриву ланцюжка у поширенні коронавірусу.

Що буде заборонено:

Буде заборонено прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами національної збірної; проведення всіх масових заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів; робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів; діяльність продовольчих і непродовольчих ринків; відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів.

Що дозволять:

У цей період дозволять роботу закладів громадського харчування в аеропортах, торгівлю товарами, які у категорії засобів гігієни, засобів зв'язку. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися зі здійсненням адресної доставки замовлень і роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.

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