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Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
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Пандемія COVID-19 різко зупинила світову туристичну індустрію у 2020 році. З початком розгортання вакцин є надія, що поїздки по світу можуть поновитися найближчим часом, але коли саме і як саме – це питання на мільйон доларів. Експерти вирішили зробити прогноз, коли відновляться подорожі.
Пандемія коронавірусу викликала скорочення числа міжнародних туристичних прибуттів у всьому світі з січня по серпень на 70% у порівнянні з тим же періодом минулого року.
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Найбільше постраждали напрямки, які залежать від іноземних туристів. Багато з них – у країнах, що розвиваються, де туризм є основним джерелом експорту. Наприклад, за даними Світового банку, туризм становить майже 15% ВВП Таїланду, тому недавно він почав дозволяти деяким іноземним туристам повертатися для тривалого перебування.
Але спроби перезавантажити міжнародні поїздки у ширшому масштабі досі не увінчалися успіхом через послідовні хвилі COVID-19. Оскільки в останні дні у Великій Британії та Південній Африці з'явився новий штам коронавірусу, десятки країн оголосили, що зачиняють свої кордони для туристів.
Авіація повернеться до звичного рівня не раніше 2024 року
Міжнародна асоціація повітряного туризму очікує, що авіаційна галузь не досягне рівня до пандемії коронавірусу, принаймні, до 2024 року. Це означає, що будь-який перезапуск туризму потребує відновлення транспортної інфраструктури й мереж, особливо для авіації та круїзів.
Багато літаків необхідно буде повернути зі стоянок і ретельно відремонтувати перед поновленням польотів. Доведеться здійснювати перепідготовку екіпажів.
Але це не так просто. Складнішим завданням для авіакомпаній буде відновлення повітряних маршрутів при збереженні їх життєздатності. Оскільки авіакомпанії знову повільно нарощують ці мережі, мандрівникам доведеться миритися з менш частими пересадками, тривалішими поїздками та зупинками.
Туристичній галузі потрібно буде переглянути звичні процеси, щоб подорожі відновилися повністю
Водночас аеропортам буде потрібно тимчасова або постійна реконфігурація, щоб впоратися з новими процедурами перевірки стану здоров'я населення та тестування, що стане ще одним можливим розчаруванням для мандрівників. Круїзні лайнери та портові термінали будуть стикатися з аналогічними вимогами, як і готелі й інші постачальники житла.
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