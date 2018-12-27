Як Укрпошта і Нова Пошта працюватимуть на новорічні свята: графік роботи

Провідні українські поштові оператори – державна Укрпошта та приватна Нова Пошта – опублікували свої графіки роботи в період новорічних свят 2019. Дізнайтеся, як вони працюватимуть на Новий рік та Різдво!

Відзначимо, що державні вихідні в Україні заплановані на 1 та 7 січня 2019 року. Більшість підприємств у цей час будуть зачиненими, однак – не всі.

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Укрпошта

У святкові дні компанія відкриє обмежену кількість "чергових відділень". 1 січня по всій Україні працюватимуть 16 таких відділень, на Різдво 7 січня – 19.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 1 січня 2019:

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 7 січня 2019:

Нова Пошта

На відміну від Укрпошти, ця компанія оголосила 1 і 7 січня вихідним днем для всіх співробітників. Відтак, на Новий рік і Різдво всі відділення будуть зачинені.

У період свят теж варто бути уважним. До 30 грудня 2018 року всі відділення Нової Пошти працюватимуть в стандартному режимі, а 31 грудня – по суботньому графіку, тобто до 18:00.

Розклад роботи Нової Пошти на свята:

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