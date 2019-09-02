Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж

Перший дзвоник важливе святе для усіх, і зірки українського шоу-бізу не виняток. Музиканти, шоумени та актори діляться фото зі своїми дітьми на лінійках у школі, а дехто згадує власну юність. Зацініть!

Початок осені – це не лише меланхолійний настрій та теплі светрики, а й старт навчання. Перша лінійка у школах – доволі важливий момент у житті учнів та їхніх батьків, особливо, якщо матусі і татусі – зірки. Дивіться у нашому фоторепортажі, як знаменитості українського шоу-бізу провели 1 і 2 вересня разом зі своїми дітьми. Деякі навіть вирішили згадати власні перші дзвоники та поділились архівними сімейними фото.

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Олександр Пономарьов із сином Олександром

"6 років тому , 3 роки і цього року ! Через ще 3 роки Джуніор буде дядьком вже", – пожартував золотий голос України.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Альоша і Тарас Тополя із сином Романом

"Ну ось і наш старший синочок став Школяриком. Наче ж тільки народився! Чому так швидко плине час?... Вітаю всіх з початком нового! Нехай буде у діток бажання навчатися, від нього залежить все! А ми допоможемо і будемо найкращими друзями", – відзначила співачка.

instagram.com/alyoshasinger

Ірина Федишин з чоловіком та синами Юрієм (старший) та Олегом

"Ми пішли у другий клас. Вітаємо усіх з початком навчального року!".

instagram.com/irynafedyshyn

Потап з сином Андрієм, а також з ексдружиною та падчеркою

instagram.com/realpotap

Анастасія Приходько показала донечку Нану

instagram.com/prykhodko_official

А Злата Огнєвіч показала свої шкільні фото

"Зізнаюся, що ніколи не любила це Ваше 1-ше вересня. Одразу збігала на берег мого рідного Судацького моря... Але! Разом з тим, бажаю ВСІМ вдалого навчального року, а батькам – терпіння! Особливо, під час вирішування завдань з математики", – розповіла вона.

instagram.com/zlata.ognevich

Тіна Кароль у школі, а також її син Веніамін

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Впізнали Притулу-школярика?

instagram.com/varyatyshow

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