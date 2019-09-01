Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Супрун дала дієві поради батькам школярів

  • 12
Поради школярам - фото 1
Поради школярам / famaiis

Колишня виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла як батькам і вчителям полегшити навчальний рік малечі.

Перш за все Супрун порадила батькам одягати своїх дітей в зручний наряд, від якого дитина не буде відчувати дискомфорту.

І ще: Уляна Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду

"Навіть якщо шкільна форма є обов'язковою, вона має бути зручною. У ній дитина повинна вільно дихати, бігати, падати, і при цьому, не сильно забруднити і зім'яти одяг. У дитини має бути можливість одягнутися тепліше вранці, і згодом зняти піджак і залишитися в зручному одязі", – написала вона.

Другим, не менш важливим фактором вона назвала їжу. За словами ексміністерки булочки, чипси і сухарики, які діти купують в шкільній їдальні не сприяють зосередженню на навчанні.

Шкільний перекус - фото 351560
Шкільний перекус

"Це особливо актуально для учнів молодших класів. Дитячий організм не може підтримувати рівень глюкози в крові так, як у дорослих. Голодні діти не можуть зосередитися на навчанні. Рішенням може бути контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром. Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу", – додала Супрун.

Головним критерієм успішного навчання є підтримка водного балансу в дитячому організмі. Щоб дитина не ставала дратівливою, їй потрібно пити саме воду. Разом з цим Уляна Супрун офіційно дозволила дітям жувати жувальну гумку, але без цукру.

Користь гумки для дітей - фото 351562
Користь гумки для дітей

"Мабуть, вчителів або співрозмовників це дійсно дратує. Але дослідження показують, що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, тому підтримує слиновиділення, а отже – мінералізацію зубів, і перешкоджає утворенню зубного каменю, нейтралізує кислоту", – написала вона.

Читайте також: Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
  • 29 серпня, 14:00
  • 265
ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
  • 28 серпня, 13:15
  • 580
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1723479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Освіта