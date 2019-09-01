Супрун дала дієві поради батькам школярів

Колишня виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла як батькам і вчителям полегшити навчальний рік малечі.

Перш за все Супрун порадила батькам одягати своїх дітей в зручний наряд, від якого дитина не буде відчувати дискомфорту.

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"Навіть якщо шкільна форма є обов'язковою, вона має бути зручною. У ній дитина повинна вільно дихати, бігати, падати, і при цьому, не сильно забруднити і зім'яти одяг. У дитини має бути можливість одягнутися тепліше вранці, і згодом зняти піджак і залишитися в зручному одязі", – написала вона.

Другим, не менш важливим фактором вона назвала їжу. За словами ексміністерки булочки, чипси і сухарики, які діти купують в шкільній їдальні не сприяють зосередженню на навчанні.

Шкільний перекус

"Це особливо актуально для учнів молодших класів. Дитячий організм не може підтримувати рівень глюкози в крові так, як у дорослих. Голодні діти не можуть зосередитися на навчанні. Рішенням може бути контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром. Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу", – додала Супрун.

Головним критерієм успішного навчання є підтримка водного балансу в дитячому організмі. Щоб дитина не ставала дратівливою, їй потрібно пити саме воду. Разом з цим Уляна Супрун офіційно дозволила дітям жувати жувальну гумку, але без цукру.

Користь гумки для дітей

"Мабуть, вчителів або співрозмовників це дійсно дратує. Але дослідження показують, що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, тому підтримує слиновиділення, а отже – мінералізацію зубів, і перешкоджає утворенню зубного каменю, нейтралізує кислоту", – написала вона.

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