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Супрун дала дієві поради батькам школярів
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Колишня виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла як батькам і вчителям полегшити навчальний рік малечі.
Перш за все Супрун порадила батькам одягати своїх дітей в зручний наряд, від якого дитина не буде відчувати дискомфорту.
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"Навіть якщо шкільна форма є обов'язковою, вона має бути зручною. У ній дитина повинна вільно дихати, бігати, падати, і при цьому, не сильно забруднити і зім'яти одяг. У дитини має бути можливість одягнутися тепліше вранці, і згодом зняти піджак і залишитися в зручному одязі", – написала вона.
Другим, не менш важливим фактором вона назвала їжу. За словами ексміністерки булочки, чипси і сухарики, які діти купують в шкільній їдальні не сприяють зосередженню на навчанні.
"Це особливо актуально для учнів молодших класів. Дитячий організм не може підтримувати рівень глюкози в крові так, як у дорослих. Голодні діти не можуть зосередитися на навчанні. Рішенням може бути контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром. Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу", – додала Супрун.
Головним критерієм успішного навчання є підтримка водного балансу в дитячому організмі. Щоб дитина не ставала дратівливою, їй потрібно пити саме воду. Разом з цим Уляна Супрун офіційно дозволила дітям жувати жувальну гумку, але без цукру.
"Мабуть, вчителів або співрозмовників це дійсно дратує. Але дослідження показують, що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, тому підтримує слиновиділення, а отже – мінералізацію зубів, і перешкоджає утворенню зубного каменю, нейтралізує кислоту", – написала вона.
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