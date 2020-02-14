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Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото

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українсткі зірки святкують 14 лютого - фото 1
українсткі зірки святкують 14 лютого

У День всіх закоханих зіркові пари тішать своїх підписників спільними фотографіями. Зробили для вас добірку того, як українські знаменитості відзначають 14 лютого.

14 лютого минає у романтичному настрої й багато зірок згадують ностальгійні моменти з коханими, чим і діляться зі своїми підписниками.

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Потап опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі спільне фото з коханою. Подружжя Потап і Настя на чорно-білій світлині виглядають дуже добре разом, про що їм написало багато прихильників.

Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото - фото 386058

Дмитро Монатік опублікував фото зі своєю дружиною Іриною, а підписав світлину фразою "Любов врятує світ!" й додав: "Ти – весь мій світ!"

Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото - фото 386059

Катя Осадча виставила цілу галерею спільних фото з Юрієм Горбуновим. "Кохання – це не один день в році, це щоденна радість. Нехай в вашому серці День святого Валентина живе круглий рік, а сьогодні нехай буде ще одним гарним приводом тисячу разів сказати "я тебе люблю" – підписала фото зірка.

Чуттєве фото Юлії Саніної, солістки гурту The Hardkiss, з чоловіком.

Світлана Тарабарова опублікувала фото усієї її родини. На знимку вона з чоловіком та сином.

Регіна Тодоренко також опублікувала фото з чоловіком Владом Топаловим та маленьким сином.

А Леся Нікітюк незмінна – гумор присутній всюди!

А от Єфросиніній чоловік Тимур подарував букер червоних троянд, проте Маша шукала ще щось...

Дружина Сергій Бабкіна Сніжана опублікувала фото семирічної давнини, на якому вона з чоловіком святкувала 14 лютого у Грузії. А підписала фото муза Бабкіна так: "7 років тому. 14 лютого. Все те ж улюблене свято. Все те ж Бабкін. Дім повен кульок та квітів! Настрій Любити!"

А її чоловік виставив колаж зі спільних фото і підписав: "Короткий зміст року кохання з 14.02.19 по 14.02.20. Всіх коханих та закоханих зі Святом!"

До теми: Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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