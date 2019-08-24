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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО

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як українські зірки вітали з Днем Незалежності - фото 1
як українські зірки вітали з Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Незалежній Україні виповнилося 28 років! Українські знаменитості не оминули святкову нагоду й привітали українців у своїх соцмережах з Днем Незалежності!

Нині українці відзначають важливе свято – День Незалежності. Цьогоріч Україні виповнюється 28 років!

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Наша Батьківщина здобула незалежність у 1991 році, проте її історія набагато давніша. Землі України населяли ще давні племена людей, а тепер тут живемо ми. Історія нашої держави насичена подіями та постатями. Українські зірки доєдналися до привітань на честь Дня Незалежності!

Моя Незалежність- це свобода, яка коштує мільйонів життів. Моя Незалежність- це талановита молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні, а не за кордоном! Моя Незалежність- це відремонтовані дороги в країні, чисті оселі, сучасні проекти й постійний розвиток! І головне, Незалежність- це Люди! Ми із Вами і є Україна Вітаю, друзі! #ДеньНезалежності #україна #zlataognevich стиль // @varenykyfashion

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Я обожнюю свою країну! І водночас відчуваю, стільки відповідальності. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Кожного разу у подорожах іншими країнами, завжди несвідомо порівнюю життя і думаю, що би я хотіла покращити у нас. І робити є ще багато чого. Але, у мене ніколи не з’являлося бажання переїхати кудись. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я люблю країну в якій живу і мені дуже хотілося б, щоб мій дім, моя Україна, рухалася тільки уперед. Долаючи усі випробування, які переживає щороку, розвивалась і цінувала людей. Саме вони, наші таланти та розумники — є головним ресурсом України, які роблять її ще прекраснішою та привабливішою. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ З Днем Народження тебе, моя люба! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #зднемнезалежності

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Зі святом, Україно! Пишаюся нашою здатністю за будь яких обставин жити з надією на краще Я за традицією кажу собі і вам, дорогенькі: Все буде добре . Так і є, бо кожен з нас у родині, дружньому колі, у суспільстві може вчиняти так, як треба для гармонійого розвитку та благополуччя . Незалежність, свобода, радість починається з мене, з тебе, з нас! Проживіть цей день з задоволенням, і нехай з таких днів складається життя . #надеждаматвеева #вишиванка #свято #україна #деньнезалежності

Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_matveeva_nadya)

Хотіла фото на Дніпрі і у ДніпріАле вітер ніяк не дав розтягнути #прапор правильно, хоча на фоні неба всеодно вийшов #жовтоблакитний Бо Небо над нами,а в серці любов до рідного і найдорожчого Бути українцем це не спати на салі і носити труси з вишиванкоюЦе мати велике серце і вміти жити так, щоб кожен в світі хотів стати українцемЗ #деньпрапораукраїни і з наступаючим #деньнезалежності ♥️Слава Україні

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

З днем незалежності, моя Україна! Смілива, щира й талановита! Саме такою я відчуваю свою країну. Люблю твої простори, твою мову, твоє все... #деньнезалежності #україна ⠀ Моя формула незалежності — це, в першу чергу, любов та повага один до одного. Адже відомо, що якщо хочеш змінити світ, почни з себе, не будь байдужим. ⠀ В чому полягає ваша формула незалежності? І як плануєте святкувати День незалежності України? ⠀ #ФормулаНезалежностіСьогодні #СьогодніUA #каналукраїна #ранокзукраїною

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

До теми: Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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