Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО

Сьогодні, 24 серпня, Незалежній Україні виповнилося 28 років! Українські знаменитості не оминули святкову нагоду й привітали українців у своїх соцмережах з Днем Незалежності!

Нині українці відзначають важливе свято – День Незалежності. Цьогоріч Україні виповнюється 28 років!

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Наша Батьківщина здобула незалежність у 1991 році, проте її історія набагато давніша. Землі України населяли ще давні племена людей, а тепер тут живемо ми. Історія нашої держави насичена подіями та постатями. Українські зірки доєдналися до привітань на честь Дня Незалежності!

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