Українські танкісти зірвали башту російського Т-72: відео бою

Збройні сили України не припиняють трощити ворожу техніку. Ще один російський танк перетворився на металобрухт.

Свіжим відео з передової поділився український журналіст Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі. Танковий бій відбувся на Харківщині біля села Сулигівка.

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Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-ї бригади зірвали вежу з російського Т-72, – пише він в описі відео.

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