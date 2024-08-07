Як українські пілоти проходили навчання на F-16: у НАТО показали потужне відео

Дивіться, як наші пілоти навчались на F-16 / фото Офісу Президента

Днями офіційно стало відомо про те, що Україна вже отримала перші багатоцільові винищувачі F-16. Тепер же НАТО продемонстрував кадри тренувань українських військових на цих літаках.

Відповідний ролик з'явився на сторінці пресслужби НАТО у мережі X. Дивіться разом з нами, як українські пілоти опановували винищувачі F-16.

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Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів,

– мовиться в описі до ролика.

Один з українських пілотів поділився своїми враженнями від польотів на F-16, зазначивши, що це було дуже цікаво. Він також зауважив, що радянські літаки МіГ, які є в українському авіапарку, не можна назвати нудними. Військовий додав, що F-16 відзначається легким управлінням та маневровістю.

Як українські пілоти навчались на F-16: дивіться відео

F-16s have arrived in Ukraine



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi — NATO (@NATO) August 6, 2024

Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами. Я впевнений, що українські Повітряні сили отримають користь від цього,

– зауважив генерал-майор ВПС Данії Ян Дам.

Наприкінці липня Україна отримала винищувачі F-16 від західних партнерів. За даними ЗМІ, Україна отримала шість літаків від Нідерландів.

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Президент Володимир Зеленський зазначив, що поки що кількість F-16, які вже є в Україні, недостатня, але країна очікує на додаткові літаки від партнерів.