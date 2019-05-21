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Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Перед матчем 27-го туру в Першій лізі Прикарпаття – Металіст 1925 Івано-Франківськ накрив проливний дощ.

Поле стадіону Рух нагадувало басейн, і гра швидко перетворилася на водне поло.

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Кумедний момент стався на 56-й хвилині матчу, коли арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Ярославу Конкольняку, який збирався його пробивати, довелося руками розгрібати воду з точки пробиття 11-метрового. До Ярослава на допомогу навіть відрядили помічника: вони удвох добре виконали підготовчі роботи.

Однак, курйоз на цьому не закінчився. Яке було здивування футболістів, коли арбітр відрахував 11 метрів і показав мітку трохи далі від передбачуваної гравцями точки. Дивіться самі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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