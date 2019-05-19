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Ліга Європи 2019: букмекери визначилися з фаворитом

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Переможець фіналу отримає право зіграти з тріумфатором Ліги чемпіонів - фото 1
Переможець фіналу отримає право зіграти з тріумфатором Ліги чемпіонів / Astrakhan

Вже в середу, 29 травня, в столиці Азербайджану Баку на Олімпійському стадіоні відбудеться фінальний матч Ліги Європи. Дізнайтеся, кого вважають фаворитом цього запеклого поєдинку!

Нагадаємо, за європейський кубок боротимуться лондонські команди Челсі та Арсенал.

І ще: Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал

Так, за інформацією ЗМІ, у вирішальній грі, на думку букмекерів, зустрінеться відносно рівна пара команд, але ймовірнішим чемпіоном вважають Челсі. Коефіцієнт на перемогу синіх в основний час становить 2.35, на успіх канонірів без додаткових таймів – 3.10. Нічию ж оцінено коефіцієнтом 3.30.

При цьому поставити на завоювання трофею Челсі з урахуванням екстра-таймів можна з коефіцієнтом 1.72, а чемпіонство Арсеналу оцінено у 2.12. Переможець фіналу отримає право зіграти з тріумфатором Ліги чемпіонів УЄФА за звання володаря Суперкубка УЄФА, а також матиме путівку в групову стадію Ліги чемпіонів.

Ліга Європи 2019: букмекери визначилися з фаворитом - фото 328581

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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