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Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+)

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Оголена модель показала нову футбольну форму - фото 1
Оголена модель показала нову футбольну форму

Уже традиційно шотландський футбольний клуб "Ейр Юнайтед" потішив своїх фанатів гарячою фотосесією нової форми. Дизайн нового вбрання в команді показали, як завше, на напівоголеній моделі.

Зауважимо, що в цій формі команда, яка виступає у другому за силою дивізіоні країни, буде виходити на поле в наступному сезоні.

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У фотосесії, яка презентує нову форму, взяла участь модель Харіс Лістер. Сама ж зйомка розбурхала не лише футбольних фанатів Великобританії, а й усієї Європи, і це не дивно.

Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327249
Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327250
Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327251
Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327252

Ловіть також порцію фото, зроблених для презентації попереднього дизайну форми.

Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327238
Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327239
Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+) - фото 327244

Зазначимо, що футбольна команда "Ейр Юнайтед" була створена ще у 1910 році. Попри довгу історію, клуб не може похизуватися приголомшливими успіхами. У вищому дивізіоні країни футбольний клуб брав участь понад 40 років тому, але це не заважає йому так ефектно презентувати новий дизайн форми.

До слова, цього разу вперше у зйомці брав участь чоловік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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