Як українцям повернутись з Польщі: Укрзалізниця ввела спецпотяги

Як повернутись з Польщі в Україну під час карантину

Громадяни України зможуть повернутись з Польщі завдяки спецпотягам Укрзалізниці, які курсуватимуть один день з Перемишля до Львова і Києва. Детальніше читайте далі.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив про шанс для українців повернутись в рідну країну. Щоправда, є певні нюанси.

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Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля! 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль – Львів – Київ, – заявив він.

Розклад руху (за місцевим часом, виїзд з Перемишля – прибуття до Києва через Львів):

10:18 – 21:33

13:10 – 23:08 (Intercity)

15:45 – 23:53 (Intercity)

18:59 – 06:46 (прибуття 21.03)

Квитки можна буде придбати на сайті Укрзалізниці, а про відкриття онлайн-продажу ще повідомлять завчасно. У скільки ж обійдеться поїздка? За квиток другого класу потрібно буде заплатити 100 злотих (700 гривень), а за першого класу – 150 злотих (1000 гривень).

Відзначається, що ДО Перемишля потяги не набиратимуть пасажирів, а лише привозитимуть українців з Польщі. До того ж, поки що відомо лише про один день поїздки, наголосимо, що це 20 березня – п'ятниця. Чи курсуватимуть ще потяги Укрзалізниці – поки невідомо.

Також з'явилась важлива інформація про зміну оплати квитків на сайті Укрзалізниці:

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