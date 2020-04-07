Як Україна буде виходити з карантину: ЗМІ розкрили план, коли і що відкриють

У мережі опублікували орієнтовний план, за яким влада пом'якшуватиме карантин. Поетапне послаблення обмежувальних заходів має розпочатись уже в квітні.

План заходів оприлюднило видання Lb.ua. За даними джерел, із 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. Решта магазинів, а також торгові центри та перукарні запрацюють з 1 травня.

До теми: З 7 квітня перетнути кордон України можна лише в 19 пунктах пропуску

Карантин для школярів завершиться приблизно в середині травня. Тоді ж відкриють ресторани (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичні салони.

А от відкривати кордони влада найближчим часом не планує. Пункти пропуску та аеропорти можуть бути закриті до кінця червня. Повідомляється, що обмеження на виїзд будуть залежати від ситуації.

Святкування Великодня не буде заборонено, однак обмеження не дозволяють вірянам брати участь у масових заходах та ходити в гості.

LIGA.net з посиланням на свої джерела зазначає, що в середині травня людям дозволять повернутись на роботу, проте частина карантинних обмежень може залишатися чинною аж до вересня. Зокрема, йдеться про обов'язкове носіння масок в громадських місцях.

Відзначимо, що карантин в Україні наразі введений до 24 квітня, але його можуть послабити заради збереження економіки або ж знову продовжити. Усе буде залежати від поширення коронавірусу.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020