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Коронавірус Карантин

Список симптомів коронавірусу значно розширили

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Коронавірус / corona24

Кількість симптомів коронавірусу може бути значно більшою, ніж повідомлялося раніше, до такого висновку прийшли американські вчені.

Зокрема, до симптомів додалися болі в м'язах, головний біль, а також втрата смаку та нюху.

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Раніше в CDC до трьох ключових симптомів відносили лихоманку, задишку і кашель. Тепер список основної симптоматики розширився: про захворювання на коронавірус можуть свідчити температура, кашель, озноб, задишка, тремор, м'язові і / або головні болі, біль в горлі, втрата смаку або нюху. Всі ці симптоми можуть проявлятися в проміжку між другим і 14-м днями після зараження.

Відзначається, що у літніх людей і тих, хто має супутні захворювання, ризик ускладнень, викликаних коронавірусів, як і раніше залишається вищим, ніж у інших груп.

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Вірус

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Джерело: corona24
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