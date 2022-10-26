Як ударний дрон знищує російський БТР – епічне відео

Українські десантники зробили з ворожого БТР брухт / Скриншот з відео

Українські воїни кожного дня роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта. І свіже відео від бійців Десантно-штурмових військ показує, як ворожа техніка красиво перетворюється в брухт.

Без вихідних та відпустки захисники Україні вказують ворогам єдиний правильний напрям та перетворюють їхню техніку у палаюче сміття. Тож у Генштабі ЗСУ поділились відео блискучої роботи десантників, які передали "вогняне вітання" російському бронетранспортеру.

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На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрона російський БТР-82А, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 26 жовтня армія росії залишилась без близько 68 900 одиниць особового складу, 2 628 танків та 5351 бойової броньованої машини. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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