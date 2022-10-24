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Бійці ЗСУ передали "полум'яний привіт" окупантам на Херсонщині – ефектне відео
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Українські воїни щодня працюють над тим, щоб жодного російського загарбника не залишилось на нашій землі. І свіже відео з Херсонщини це яскраво демонструє!
Захисники України без вихідних та відпустки докладають максимум зусиль для перемоги нашої країни. Зараз військові не лише захищають українські міста, а й працюють над поверненням тимчасово окупованих територій. Це підтверджує і свіже від бійців 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, яке з'явилось на офіційній сторінці ОАБр у фейсбуці.
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Сподіваємось, що всім сьогодні добре спалось. Всім, окрім тих, хто намагався тікати з Херсонщини і трошечки не встиг. Працюємо далі. І вдень і вночі, – йдеться у повідомленні.
Як відзначають у Міноборони, ці "полум'яні вітання" російським окупантам доводять, що російських окупантів на нашій землі очікує тільки полон або смерть.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням
Відзначимо, що станом на 24 жовтня армія росії втратила близько 67 940 одиниць особового складу, 2590 танків та 1673 артилерійські системи. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:
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