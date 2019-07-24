Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Uber Shuttle запустив четвертий маршрут в Києві

  • 47
Uber Shuttle у Києві - фото 1
Uber Shuttle у Києві / kiev.informator

Сервіс Uber додав ще один маршрут для своєї послуги Uber Shuttle. Тепер став доступний маршрут з Троєщини на Печерськ через Поділ.

Uber Shuttle з Троєщини на Печерськ їздить по буднях з 7 ранку до 9 вечора кожні 15 хвилин. Вартість поїздки за допомогою UberShuttle залежить від відстані:

  • 15 грн за поїздки від 0 до 8 км;
  • 20 грн за поїздки від 8 до 12 км;
  • 25 грн за поїздки від 12 до 16 км;
  • 30 грн за поїздки понад 16 км.

І ще: Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео

Uber Shuttle запустив четвертий маршрут в Києві - фото 343145
Uber Shuttle запустив четвертий маршрут в Києві - фото 343144

Uber Shuttle (сервіс з бронювання місць в мікроавтобусах, які слідують по низці обраних напрямків у місті) запустився в Києві в травні.

Крім цього, є маршрути з Виноградаря на площу Перемоги (до цирку) і назад, з Дарниці на Либідську і назад, з Солом'янського ринку на Бессарабку (до парковки Олімпійського) і назад.

Читайте також: У Києві підрахували жителів міста: точна кількість

Джерело: uber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 388
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 980
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1631930
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна