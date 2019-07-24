Uber Shuttle запустив четвертий маршрут в Києві

Сервіс Uber додав ще один маршрут для своєї послуги Uber Shuttle. Тепер став доступний маршрут з Троєщини на Печерськ через Поділ.

Uber Shuttle з Троєщини на Печерськ їздить по буднях з 7 ранку до 9 вечора кожні 15 хвилин. Вартість поїздки за допомогою UberShuttle залежить від відстані:

15 грн за поїздки від 0 до 8 км;

20 грн за поїздки від 8 до 12 км;

25 грн за поїздки від 12 до 16 км;

30 грн за поїздки понад 16 км.

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Uber Shuttle (сервіс з бронювання місць в мікроавтобусах, які слідують по низці обраних напрямків у місті) запустився в Києві в травні.

Крім цього, є маршрути з Виноградаря на площу Перемоги (до цирку) і назад, з Дарниці на Либідську і назад, з Солом'янського ринку на Бессарабку (до парковки Олімпійського) і назад.

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