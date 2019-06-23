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Як у Володарі Перснів: вид зі шкільного поля підкорив мережу

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Фантастичний вид з футбольного поля - фото 1
Фантастичний вид з футбольного поля / LOTR Wiki - Fandom

Користувачі не можуть повірити у реальність неймовірно красивого виду, який відкривається із футбольного поля біля однієї з американських шкіл. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком xeglmaster опублікував ефектний знімок, який за короткий час опинився у топах. За 9 годин допис побачили понад 75 тисяч осіб, а ще більш як 1500 залишили коментарі.

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А все тому, що на фото можна побачити звичайне шкільне футбольне поле, за яким простягаються гори. Як вдалось визначити, це ефектне місце – школа при Каліфорнійському державному університеті у Монтерей-Бей. А дехто навіть спитав, які відчуття від того, що живеш нібито у Фортеці Останньої Надії (із саги Володар Перснів). Це справді захопливо!

reddit.com/user/xeglmaster - фото 335909
reddit.com/user/xeglmaster

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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