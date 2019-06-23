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У Нідерландах бджоли захопили машину: фотофакт

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Бджоли окупували авто голландця - фото 1
Бджоли окупували авто голландця / Politie Rotterdam-Oost

З одним із водіїв у Нідерландах трапився неприємний інцидент, адже його авто вирішили "позичити" бджоли. Навіть поліцейським самотужки не вдалось повернути транспорт.

У місті Роттердам у Нідерландах один із водіїв став жертвою не надто веселого жарту, адже його машину заблокували комахи. Виявилось, що невідомі пранкери перетворили авто у солоденьку приманку для бджіл, тому його власник не зумів навіть наблизитись до свого транспорту на стоянці.

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"Невідомі змастили чимось солодким передні дверцята "фольксвагена". У результаті цю частину машини обліпили близько 20 тисяч бджіл", – зазначають у місцевих ЗМІ.

Чоловік ледь не впав у відчай від такої картини та вирішив викликати поліцію. Однак і правоохоронці не змусили бджіл покинути солодке містечко, тому копи вирішили віднайти пасічника. На щастя, саме він допоміг голландцю повернути собі авто із полону майже 20 тисяч комах. Такого пранку ще ніхто не бачив!

У Нідерландах бджоли захопили машину: фотофакт - фото 335905

У Нідерландах бджоли захопили машину: фотофакт - фото 335906

Джерело фото: Politie Rotterdam-Oost

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Джерело: УНН
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