У Нідерландах бджоли захопили машину: фотофакт

З одним із водіїв у Нідерландах трапився неприємний інцидент, адже його авто вирішили "позичити" бджоли. Навіть поліцейським самотужки не вдалось повернути транспорт.

У місті Роттердам у Нідерландах один із водіїв став жертвою не надто веселого жарту, адже його машину заблокували комахи. Виявилось, що невідомі пранкери перетворили авто у солоденьку приманку для бджіл, тому його власник не зумів навіть наблизитись до свого транспорту на стоянці.

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"Невідомі змастили чимось солодким передні дверцята "фольксвагена". У результаті цю частину машини обліпили близько 20 тисяч бджіл", – зазначають у місцевих ЗМІ.

Чоловік ледь не впав у відчай від такої картини та вирішив викликати поліцію. Однак і правоохоронці не змусили бджіл покинути солодке містечко, тому копи вирішили віднайти пасічника. На щастя, саме він допоміг голландцю повернути собі авто із полону майже 20 тисяч комах. Такого пранку ще ніхто не бачив!

Джерело фото: Politie Rotterdam-Oost

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