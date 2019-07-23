Як у США вирощують устриць: цікаві фото

Якщо правильно взятися за вирощування устриць, можна стати власником прибуткового бізнесу. Дізнаємося, які існують способи розведення молюсків, і наскільки прибутковий цей бізнес.

Індустрія розведення устриць стрімко набрала обертів в штаті Меріленд. Двостулкових розводять за 300 ліцензіями, виданими на територію 1456 га у Чесапікській затоці, як у воді, так і на дні затоки.

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Устриці воліють морську воду з низьким вмістом солі, тому живуть лише в приливно-відливній зоні поблизу гирла річок. Відібрані устриці компанії Choptank промивають в річці Чоптанк. Перший етап розведення устриць – збір молоді на колектори, що виставляють на устричних банках в період їх розмноження. Спочатку як колектори застосовували пучки прутів (фашини), але потім стали використовувати вигнуті у вигляді жолоба пластини черепиці, вкриті особливим складом, з яких легко зішкребти цю молодь.

Колектори залишають на місці протягом декількох місяців, а потім підрослу молодь переносять в затягнуті сіткою рами, а в наші дні в мішки із пластику або металеві сітки, які стоять на стовпчиках на висоті 25-30 см над рівнем дна, або на дерев'яних "столах".

Бізнес вкрай прибутковий, адже устриці вважаються справжній делікатесом. У таких промислових парках устриць вирощують протягом двох років, після чого їх переводять у вирощувальні басейни.

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