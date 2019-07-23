Несподівана користь картоплі в мундирі, про яку ви не здогадувались

Картопля є універсальним овочем, з якого можна зробити чимало страв. Але саме картопля у мундирі не лише не шкодить здоров'ю, а й має незвичайні корисні властивості.

Американські науковці з Університету Скрентон виявили, що картопля позитивно впливає на стан серцево-судинної системи та навіть може позмагатись за користю з вівсяною крупою.

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"Дві порції картоплі на день допомагають знизити тиск не гірше вівсянки", – зазначають учені. Це підтвердив експеримент за участю 18 осіб, які страждали від зайвої ваги. Упродовж місяці кожного дня вони їли по 6-8 картоплин у мундирі. Результати справді здивували, адже піддослідні не лише не набрали кілограмів, а й зуміли знизити показники артеріального тиску.

Чому корисно їсти картоплю у мундирі

Звісно ж не варто забувати про те, що від смаженої картопельки такого ефекту не буде. А от відварна або запечена картопля має не тільки всього 110 ккал, а й чимало корисних речовин та мікроелементів.

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