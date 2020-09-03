Як у Siri від Apple: Google Assistant отримав ще одну корисну функцію

Google Assistant отримав корисну функцію, яка вже є в Siri

Компанія Google оновила фірмовий голосовий асистент, який отримав корисну функцію, вже знайому користувачам iPhone. Що цього разу компанія "запозичила" у свого конкурента?

Віртуальний помічник отримав можливість створення ярликів швидких дій з активацією по заданій команді – утім, її реалізація у виконанні Google дещо відрізняється від рішення Apple.

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Особливість роботи оновленої версії цифрового помічника полягає в тому, що за допомогою однієї голосової команди можна виконати кілька дій. Так, якщо попросити Google Assistant запустити клієнт Instagram і створити пост, то додаток відразу відкриється у розділі публікацій.

Оновлення дозволяє Google Assistant виконувати кілька дій після голосової команди

На жаль, зараз альтернатива Apple Siri Shortcuts обмежена у плані функціональності. Технічно Google Assistant поки можна віднести до класу "однозадачних" голосового помічника, оскільки виконувати довгу послідовність дій він усе ще не вміє.

Проте в налаштуваннях асистента вже з'явилася вкладка "Ярлики" з можливістю редагування команд. Очікується, що згодом Google істотно розширить список навичок застосунку.

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