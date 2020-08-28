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Ввімкнений iPhone 12 вперше показали у робочому стані

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iPhone 12 - фото 1
iPhone 12 / teknobuk

На сайті Slashleaks опублікували відеоролик, на якому нам вперше показують смартфон iPhone 12 в робочому стані.

На цьому відео нам демонструють деякі екрани меню налаштувань, зокрема, користувачі зможуть ретельно налаштовувати різні режими камери, включаючи покращений нічний режим, запис відео 4К, активне шумопоглинання, зум.

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Також користувачі зможуть вмикати або вимикати лазерний далекомір і тощо. Не менш важливе і підтвердження частоти оновлення зображення 120 Гц, яка має бути в екрані старших Pro-версій iPhone 12. Звичайно ж, впадає в око і величезний виріз у верхній частині екрану, де розташовується система фронтальних камер і різні датчики. З часів iPhone X цей виріз практично не змінюється.

До слова, автор публікації має високий рейтинг довіри на Slashleaks, його джерела підтверджуються з точністю 89%.

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Джерело: tomsguide
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