Ввімкнений iPhone 12 вперше показали у робочому стані

На сайті Slashleaks опублікували відеоролик, на якому нам вперше показують смартфон iPhone 12 в робочому стані.

На цьому відео нам демонструють деякі екрани меню налаштувань, зокрема, користувачі зможуть ретельно налаштовувати різні режими камери, включаючи покращений нічний режим, запис відео 4К, активне шумопоглинання, зум.

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Також користувачі зможуть вмикати або вимикати лазерний далекомір і тощо. Не менш важливе і підтвердження частоти оновлення зображення 120 Гц, яка має бути в екрані старших Pro-версій iPhone 12. Звичайно ж, впадає в око і величезний виріз у верхній частині екрану, де розташовується система фронтальних камер і різні датчики. З часів iPhone X цей виріз практично не змінюється.

До слова, автор публікації має високий рейтинг довіри на Slashleaks, його джерела підтверджуються з точністю 89%.

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