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Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління

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Xiaomi готує до випуску смартфон з підекранною камерою - фото 1
Xiaomi готує до випуску смартфон з підекранною камерою

Компанія Xiaomi ще не анонсувала смартфон з камерою, вбудованою під дисплеєм, але продовжує працювати над розвитком відповідної технології. Виробник уже представив третє покоління датчиків, розміщених під поверхнею екрану смартфона, і продемонструвала їх можливості на практиці.

Топ-менеджер Xiaomi Лей Цзюнь розповів, що розробка першого покоління технології розміщення фронтальної камери під екраном була завершена у червні 2019 року. Потім компанія продовжила її вдосконалювати, і в жовтні того ж року завершила роботу над другою версією сенсора.

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Проте за словами представників Xiaomi, у вендора залишалося чимало претензій як до зображення контенту в області камери, так і до самої якості зйомки на такий модуль. Продовживши розробку, інженери створили досконаліший механізм роботи підекранного датчика.

Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління - фото 422611

Порівняння першого покоління датчиків під дисплеєм (знизу) з третім

У момент, коли відбувається активація фронтального сенсора, область OLED-матриці примусово зменшує щільність пікселів у чотири рази, тим самим підвищуючи прозорість дисплея. Після виправлення недоліків перших зразків компанії, за словами її співробітників, вдалося домогтися такої ж природної передачі кольорів на цій ділянці, як і на всьому дисплеї.

Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління - фото 422610

Перше покоління (зліва) і третє покоління (праворуч)

Результати роботи компанія продемонструвала як у короткому відеоролику, так і опублікував фотографію, зроблену на підекранну фронталку. За запевненням Лей Цзюня, доробка третього покоління сенсорів добігає кінця, а перші смартфони з підекранними селфі-камерами з'являться на ринку у 2021 році.

Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління - фото 422612

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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