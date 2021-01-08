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Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня

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Локдаун 8-24 січня 2021 - фото 1
Локдаун 8-24 січня 2021

В Україні 8 січня стартував локдаун, який триватиме до 24 січня. Розповідаємо, які посилення правил безпеки набули чинності і що заборонено в країні у цей період.

Уряд прийняв рішення ввести суворий локдаун з 8 по 24 січня, а також оприлюднив перелік обмежень, які діятимуть у цей час. Відзначимо, що у період карантину взагалі заборонено перебувати у людних місцях без маски, а також документів, які посвідчують особу.

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З 8 січня і до 24 січня в Україні заборонено:

  • Відвідування закладів освіти, крім садочків;
  • Робота закладів громадського харчування, окрім на винос чи доставка;
  • Проведення масових заходів;
  • Робота ТРЦ;
  • Проведення масових культурних заходів;
  • Відвідування спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • Робота непродовольчих ринків;
  • Робота магазинів, яких немає у списку дозволених.

Під час локдауну в Україні дозволено:

  • Роботу громадського транспорту;
  • Торгівлю продовольчими товарами, ліками, медичними виробами та ветпрепаратами;
  • Торгівлю засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин;
  • Торгівлю побутовою хімією та друкованою пресою;
  • Роботу СТО та АЗС;
  • Роботу банків та поштових операторів;
  • Роботу перукарень та салонів краси, але за попереднім записом;
  • Роботу готелів за умови обмеженого часу роботи зони спільного харчування (з 6:00 до 11:00);
  • Спортивні заходи професійних клубів, але без глядачів.
Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня - фото 442221

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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