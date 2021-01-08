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Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня
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В Україні 8 січня стартував локдаун, який триватиме до 24 січня. Розповідаємо, які посилення правил безпеки набули чинності і що заборонено в країні у цей період.
Уряд прийняв рішення ввести суворий локдаун з 8 по 24 січня, а також оприлюднив перелік обмежень, які діятимуть у цей час. Відзначимо, що у період карантину взагалі заборонено перебувати у людних місцях без маски, а також документів, які посвідчують особу.
І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
З 8 січня і до 24 січня в Україні заборонено:
- Відвідування закладів освіти, крім садочків;
- Робота закладів громадського харчування, окрім на винос чи доставка;
- Проведення масових заходів;
- Робота ТРЦ;
- Проведення масових культурних заходів;
- Відвідування спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
- Робота непродовольчих ринків;
- Робота магазинів, яких немає у списку дозволених.
Під час локдауну в Україні дозволено:
- Роботу громадського транспорту;
- Торгівлю продовольчими товарами, ліками, медичними виробами та ветпрепаратами;
- Торгівлю засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин;
- Торгівлю побутовою хімією та друкованою пресою;
- Роботу СТО та АЗС;
- Роботу банків та поштових операторів;
- Роботу перукарень та салонів краси, але за попереднім записом;
- Роботу готелів за умови обмеженого часу роботи зони спільного харчування (з 6:00 до 11:00);
- Спортивні заходи професійних клубів, але без глядачів.
Читайте також: Як Укрзалізниця працюватиме під час локдауну
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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