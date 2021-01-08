Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня

В Україні 8 січня стартував локдаун, який триватиме до 24 січня. Розповідаємо, які посилення правил безпеки набули чинності і що заборонено в країні у цей період.

Уряд прийняв рішення ввести суворий локдаун з 8 по 24 січня, а також оприлюднив перелік обмежень, які діятимуть у цей час. Відзначимо, що у період карантину взагалі заборонено перебувати у людних місцях без маски, а також документів, які посвідчують особу.

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З 8 січня і до 24 січня в Україні заборонено:

Відвідування закладів освіти, крім садочків;

Робота закладів громадського харчування, окрім на винос чи доставка;

Проведення масових заходів;

Робота ТРЦ;

Проведення масових культурних заходів;

Відвідування спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

Робота непродовольчих ринків;

Робота магазинів, яких немає у списку дозволених.

Під час локдауну в Україні дозволено:

Роботу громадського транспорту;

Торгівлю продовольчими товарами, ліками, медичними виробами та ветпрепаратами;

Торгівлю засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин;

Торгівлю побутовою хімією та друкованою пресою;

Роботу СТО та АЗС;

Роботу банків та поштових операторів;

Роботу перукарень та салонів краси, але за попереднім записом;

Роботу готелів за умови обмеженого часу роботи зони спільного харчування (з 6:00 до 11:00);

Спортивні заходи професійних клубів, але без глядачів.

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