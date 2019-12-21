Як у Швеції боротимуться з відсутністю святкового настрою у людей

Шведська мережа магазинів 7-Eleven розробила для своїх співробітників светри з вбудованою системою визначення цін на різдвяну випічку. У святковий період ціна традиційних шафранових булочок буде визначатися окремо для кожного покупця у залежності від його настрою.

У светри вбудовані спеціальні датчики, які визначають середній показник святкового настрою на основі таких критеріїв, як пости в соціальних мережах, прогнози погоди та завантаженість на дорогах. Крім того, за допомогою LED-вогників різдвяна форма працівників 7-Eleven повідомлятиме покупцям про наявність знижок на випічку.

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Коли рівень щастя опускається, светр світиться вогниками і пропонує покупцям знижку, щоб підняти настрій.

Різдво може бути складним періодом, іноді навіть невтішним. На щастя, дослідження показали, що булочки з шафраном покращують настрій, – йдеться у рекламі 7-Eleven.

Раніше у китайському місті Ланфан заборонили Різдво. Влада населеного пункту послалася на бажання зберегти на вулицях чистоту перед участю в конкурсі найбільш впорядкованих міст.

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