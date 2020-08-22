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Як у себе вдома: дуже розслаблений єнот захопив ґанок (відео)

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Як у себе вдома: дуже розслаблений єнот захопив ґанок (відео) - фото 1

Не тільки домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, а й цілком випадкові тварини, які дивують своєю поведінку. Саме так звернув на себе увагу мережі і цей нахабний єнот.

На платформі Reddit користувач з ніком Cartman9110 опублікував кумедне відео зі свого подвір'я, яке за короткий час зібрало понад 80 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що хлопець спокійно приїхав додому і застав на своєму улюбленому стільці на ґанку несподіваного гостя. Ним виявився нахабний і дуже розслаблений єнот, якому взагалі було байдуже на появу автора. І поки частина коментаторів жартувала, що тваринка чекає на свій лимонад, то дехто занепокоївся. Часто трапляється так, що єноти з'їдають надто стиглі або екзотичні фрукти і можуть погано почуватись. Також пухнастий "сусід" міг просто не витримати значної спеки.

Came home to a raccoon chilling on my porch chair. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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