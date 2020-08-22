На відео показали дивовижного птаха, який може повернути голову на 360 градусів

Знайдений дивовижний птах, який може повернути голову на 360 градусів. Відповідне відео з'явилося на сторінці у Facebook британського фонду дикої природи Leicestershire and Rutland Wildlife Trust.

На оприлюднених кадрах птах сидить на руці у чоловіка і, на перший погляд, неприродно обертає головою. Експерти стверджують, що це – рибалочка блакитний. Для них характерні подібні рухи головою. Будова їхніх очей звужує кут огляду, тому доводиться ухитрялися, щоб розгледіти обстановку навколо.

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Показаного на відео птаха зловили, щоб окільцювати, стверджують вчені. Потім пернатого відпустять назад на волю, не заподіявши ніякої шкоди.

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