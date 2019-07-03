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Як у рятувальниках Малібу: Селену Гомес зняли на пляжі

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Селена Гомес показала апетитні форми у купальнику - фото 1
Селена Гомес показала апетитні форми у купальнику / instagram.com/selenagomez

Популярна співачка Селена Гомес здивувала фанатів своїми апетитними формами на побережжі. Дівчина не надто активно користується соцмережами, тому її поява справді заінтригувала.

26-річна американська співачка, акторка та активістка Селена Гомес вирішила, що життя у мережі - не для неї. Однак це не поставила крапку на появі її нових фото. Нещодавно зірка разом з подругами відпочивала у Мексиці, тому сонячні фото з побережжя разом з Селеною з'явились на профілях дівчат та викликали справжній шквал коментарів від фанатів.

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А все тому, що на знімках можна побачити доволі апетитну фігуру співачки, яка попрощалась з дієтами та обмеженнями. До того ж, Гомес обрала червоний купальник, як у рятувальниках Малібу.

instagram.com/krahs - фото 337925
instagram.com/krahs
instagram.com/selgomez.heart - фото 337926
instagram.com/selgomez.heart
instagram.com/selgomez.heart - фото 337927
instagram.com/selgomez.heart

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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