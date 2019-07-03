Наймолодша мільярдерка світу показала звабливу фігуру (фото)

Відома модель та наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер потішила фанатів гарячими фото на пляжі. Юна зірка не соромиться показувати свої форми.

21-річна американська модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає займатись не лише різноманітними проєктами та вихованням доньки, а й своїм профілем в соцмережі Instagram. Там за молодшою сестрою Кім Кардашян стежать понад 139 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від світських заходів до фотосесій та звичайних буднів.

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Нещодавно Кайлі похизувалась розкішною фігурою на пляжі, прорекламувавши літню лінійку власного бренду косметики. Але фанати звернули більше уваги на ефектні форми моделі у купальнику та коротенькій обтислій спідниці.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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