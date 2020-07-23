Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)

Центр Британської Колумбії по боротьбі із захворюваннями випустив методичку, в якій дає рекомендації жителям Канади, як правильно і безпечно займатися сексом під час коронавірусної пандемії. Зокрема, партнерам пропонують робити це через глорі хоул.

Глорі хоул – спеціальний отвір в стінці або в перегородці. Так партнери не зможуть контактувати лицем до лиця. Щоб зовсім убезпечити себе від зараження COVID-19, фахівці рекомендують надягати маску або захисний щиток.

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Якщо у партнерів немає глорі хоул, тоді слід, як зазначено в методичці, під час сексу використовувати пози, що виключають контакт з обличчям партнера.

Дозволяється займатися мастурбацією, але за умови безпечної відстані між людьми. В інструкції радять уникати поцілунків. А також до і після самого контакту ретельно вимити все тіло з милом.

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