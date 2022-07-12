Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео

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Американці вирішили підготуватись до потенційної загрози ядерного удару, тож жителів Нью-Йорка попередили, як реагувати у випадку такої ситуації. Для цього місцева влада випустила просте відео з інструкціями.

Від початку війни в Україні росія чимало разів погрожувала скористатись своєю ядерною зброєю. Це стало одним із ключових важелів для залякування інших країн, тому не дивно, що і в США вирішили підготувати своїх громадян до такої загрози, пише Радіо MAXIMUM.

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Департамент з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка опублікував простий ролик з інструкціями на випадок ядерного удару. На відео спроєктовано місто після атаки, на фоні якого ведуча пояснює, як діяти звичайним громадянам.

Відбувся ядерний удар. Не запитуйте "як чи чому?", просто знайте, що це трапилось. Тож що нам робити? Є три важливі кроки, про які ви маєте пам'ятати, – йдеться у відео.

Що робити у випадку ядерного удару:

Швидко сховайтесь в будинку та будьте якомога далі від вікон. Авто не підходить для укриття. Залишайтесь всередині, зачиніть всі двері та вікна. Якщо маєте підвал, то краще пройдіть туди. Якщо підвалу нема, то перемістіться у центр будівлі, наскільки це можливо. Якщо ви були на вулиці під час удару, то обов'язково прийміть душ та позбудьтесь одягу, який був на вас, адже на ньому може бути радіоактивний пил. Залишайтесь на зв'язку. Знайдіть ЗМІ, які працюватимуть та дослухайтесь до інструкцій.

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