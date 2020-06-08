Як у Нідерландах розважаються з водяними пістолетами: відео епічної битви

Поки у США серйозні проблеми з правами людей та поліцією, то Нідерланди показують, як можна розважатись зі зброєю. Звісно ж, йдеться про іграшкову.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer показав звичайне відео з позитивним хаосом у Нідерландах, яке надихає побувати у цій неймовірній країні. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч балів та майже 400 коментарів. А все тому, що цей ролик точно заряджений на крутий настрій.

І ще: Ніколи не здавайся: відео з малюком підкорило мережу

На записі можна побачити команду людей, який вирішили влаштувати флешмоб зі звичайними перехожими з боків розвідного мосту. Червона та синя "команди" отримали водяні пістолети, а як тільки міст опустився, стартувала "битва". Хто сказав, що дорослі не вміють розважатись?

Читайте також: Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі