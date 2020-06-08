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Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі

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Щоденник пам'яті / Операція "И" та інші пригоди Шурик - фото 1
Щоденник пам'яті / Операція "И" та інші пригоди Шурик / Klod Mande

Талановитий майстер фотошопу поєднує різні кіновсесвіти в своїх колажах, створюючи паралельні реальності. На цих фото герої класичних фільмів світового кінематографа співіснують із персонажами радянських стрічок – і, на диво, це виглядає органічно.

Автором дотепних колажів став фотодизайнер, відомий під ніком Klod Mande. Зацініть!

Бійцівський клуб / Службовий роман

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408828

Матриця / Операція "И" та інші пригоди Шурика

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408827

Пробудження / Діамантова рука

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408825

Марсіанин / Джентльмени удачі

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408824

Володар перснів / Любов і голуби

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408831

Месники / Іван Васильович змінює професію

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408832

Зелена книга / Діамантова рука

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408833

А вам сподобалось поєднання культових фільмів?

Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі - фото 408834

Читайте також: Голлівуд відмовиться від секс-сцен в кіно через пандемію коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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