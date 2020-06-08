Ніколи не здавайся: відео з малюком підкорило мережу

Якщо вам досі бракує мотивації та віри у свої сили, то цей 3-річний малюк точно покаже, що не можна здаватись на шляху до своїх цілей. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком varunrathod поділився крутим відео з хлопчиком на скейті, яке стрімко піднялось у топи мережі. За короткий час ролик зібрав понад тисячу коментарів та більше як 72 тисячі балів.

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"Немає значення, що тобі 3 роки чи 30, ніколи не здавайся", – відзначив автор. І справді, на записі можна побачити маленького хлопчика на скейті, який намагається подолати сходи. Кілька падінь та не найкращий настрій, але й це не стає перепоною для нових спроб. Користувачі зізнались, що для них ролик став справді мотивацією, а також чимало хто позаздрив батькові, який так підбадьорює малюка.

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