Як у Львові "безболісно" відстояти чергу на АЗС: користувачі OLX пропонують свої послуги

Багатогодинні черги через дефіцит пального охопили й львівські АЗС. Однак містяни пропонують водіям дочекатися заправки замість них.

Відповідні оголошення почали з'являтися на сервісі OLX. Так, турботливі львів'яни пропонують автолюбителям заощадити їхній час і нерви та відстояти довжелезну чергу на АЗС.

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За таку послугу автори оголошень просять 40 гривень на годину, а мінімальне замовлення – 2 години. Крім цього, нетерплячому водію доведеться накинути зверху ще 50 гривень на каву.

Постою в черзі на АЗС за соляркою та бензином. Не хочете витрачати дорогоцінний час – звертайтеся, – йдеться в одному з таких оголошень.

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