Український заклад визнали одним з найкращих барів Європи

Співзасновник бару "Parovoz Speak Easy" Дмитро Шовкопляс розповів, що їхній заклад увійшов до переліку найкращих барів Європи за версією Tales of the Cocktail.

Також цей український столичний заклад посів четверте місце в номінації "Команда бару".

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Parovoz Speak Easy з Києва – бар і команда закладу – стали одними з найкращих у Європі!

Нагороди від Tales of the Cocktail у номінації "Команда Бару" отримали загалом 10 закладів з Парижу, Лондона, Барселони, Мадрида, Афін.

А у в номінації "Найкращий коктейльний бар" виділили 12 закладів зі Стокгольма, Корка, Риму, Лондона, Барселони, Лісабона, Мадрида.

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