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Дерусифікація Київського метро: обрали варіанти нових назв для 5 станцій

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Дерусифікація Київського метро: обрали варіанти нових назв для 5 станцій - фото 1

Розпочався 2 етап голосування за зміну назв станцій метрополітену в столиці. Потрібно обрати один із 5 запропонованих варіантів. Це найпоширеніші пропозиції, які пропонували кияни під час 1 етапу.

У Київраді повідомляють, що 1 травня завершили збір пропозицій щодо перейменування 5 станцій метро. Тепер до 9 травня відбуватиметься рейтингове онлайн голосування.

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Після завершення голосування, результати опрацюють та скерують до Київської міської ради. Далі потрібно отримати висновок від профільної комісії з перейменувань та винести проєкт до сесійної зали.

Віктор Брагінський, керівник метрополітену повідомив, що свої варіанти перейменування подало 18 812 охочих. Для наступного етапу відібрали по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції.

  • Станцію "Героїв Дніпра" запропонували змінити на "Героїв Маріуполя", "Героїв України", "Вишгородську", "Північну". Або не змінювати назву.
  • Станція "Дружби народів" може бути перейменована на "Ботанічну", "Європейську", "Єдності України", "Звіринецьку" чи "Героїв Маріуполя".
  • Станція "Площа Льва Толстого" може отримати назву "Василя Стуса", "Степана Бандери", "Лесі Українки", "Івана Франка" чи "Ліни Костенко".
  • Для станції "Берестейська" підібрали такі назви як "Бучанська", "Варшавська", "Маріупольська" чи "Степана Бандери". Також є варіант залишити без змін.
  • Станція "Мінська" може стати "Варшавською", "Маріупольською", "Бучанською" чи "Вишгородською". Або ж залишитися без змін.
Дерусифікація Київського метро: обрали варіанти нових назв для 5 станцій - фото 504492

Ще Віктор Брагінський поділився креативними варіантами для нових назв:

  • Станція "Героїв Дніпра" могла стати "Імені Магістра Йоди" чи "Пухнастих котиків".
  • "Мінську" пропонували змінити на "Борщ”, "Реактивні гуси", "Тракторна".
  • "Берестейська" отримала варіант "Паляниця".
  • "Дружби народів" можна було б перейменувати на "Байрактарську" або "Чорнобаївську".
  • "Героїв Дніпра" запропонували змінити на "Червона калина".

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