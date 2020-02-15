Вчені розповіли, як довго коронавірус може жити на предметах

Коронавірус з Китаю COVID-19, ймовірно, може залишатися на поверхні предметів до дев'яти днів.

"Для того, щоб з'ясувати живучість коронавірусу, німецькі вчені звернулися до досліджень інших коронавірусів людини, таких як коронавірус атипової пневмонії (SARS), коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) або ендемічні коронавіруси людини (HCoV). Всі перераховані при кімнатній температурі можуть виживати на таких поверхнях, як метал, скло або пластик до 9 днів", – йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, вчені зазначили, що поки незрозуміло, чи можна заразитися COVID-19 після контакту з такою поверхнею.

Знищити віруси можна за допомогою обробки поверхонь розчинами етанолу, перекису водню або гіпохлориту натрію. Вчені також назвали обов'язковою мірою часте миття рук і протирання предметів, з яким могли контактувати інфіковані.

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