На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені розповіли, як довго коронавірус може жити на предметах
-
- 49
Коронавірус з Китаю COVID-19, ймовірно, може залишатися на поверхні предметів до дев'яти днів.
"Для того, щоб з'ясувати живучість коронавірусу, німецькі вчені звернулися до досліджень інших коронавірусів людини, таких як коронавірус атипової пневмонії (SARS), коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) або ендемічні коронавіруси людини (HCoV). Всі перераховані при кімнатній температурі можуть виживати на таких поверхнях, як метал, скло або пластик до 9 днів", – йдеться в повідомленні.
І ще: Продукти, яких слід уникати після тренувань
Разом з тим, вчені зазначили, що поки незрозуміло, чи можна заразитися COVID-19 після контакту з такою поверхнею.
Знищити віруси можна за допомогою обробки поверхонь розчинами етанолу, перекису водню або гіпохлориту натрію. Вчені також назвали обов'язковою мірою часте миття рук і протирання предметів, з яким могли контактувати інфіковані.
Читайте також: Ці продукти роблять людину щасливішою
-
22:38TVORCHI стали головним відкриттям 2 півфіналу відбору на Євробачення 2020
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
21:47Названі нові небезпечні програми для Android: повний список
-
21:21Гучне повернення KHAYAT на Нацвідбір Євробачення: відео ефектного виступу
-
21:21Наречена Зінченка Влада Седан зізналася, що знайшла нове кохання
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0016 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
20:32Запальні сестри FO SHO підкорили сцену відбору на Євробачення 2020: відео
-
20:19Віра Брежнєва зачарувала стрункою фігурою
-
19:46Названий перевірений спосіб швидко зняти стрес
-
19:15Найвідоміша світська левиця показала гарячі кадри у білизні
-
18:54Вчені розповіли, як довго коронавірус може жити на предметах
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн другий півфінал 15 лютого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Богдан уперше після відставки написав пост у мережі
-
18:00Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Млосна Астаф'єва показала, як треба святкувати День закоханих
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
16:44Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин
-
16:19Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч
-
15:45УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів
-
15:18Fiat розсекретив свій новий невеликий пікап
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
14:19Ентузіасти розібрали Samsung Galaxy Z Flip: що ховається всередині
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг