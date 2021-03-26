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Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок

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Рецепт курячих гомілок - фото 1
Рецепт курячих гомілок / tastemade

Приготувати вдома таку ж курочку, яку продаються у KFC, дуже просто. І для цього не потрібно екзотичних інгредієнтів.

Для приготування курячих ніжок вам знадобиться м'ясо і багато трав. Ресурс Thefoodxp поділився детальним рецептом смачної закуски.

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Інгредієнти

  • Майоран;
  • Базилік;
  • Орегано;
  • Мелений духмяний перець;
  • Часниковий порошок;
  • Шавлія;
  • Сіль;
  • Перець чилі;
  • Цибулевий порошок;
  • Паприка.
  • Курячі гомілки – 6 штук;
  • Білок одного яйця;
  • Стакан борошна для панірування;
  • Столова ложка цукру і стільки ж солі.

Усі перераховані сухі трави по половині чайної ложки.

Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок - фото 453106

Спосіб приготування

  1. Розігрійте фритюрницю або ж сковороду.
  2. Змішайте всі спеції в одну масу, додайте туди ж борошно і цукор.
  3. Умочіть м'ясо в білок, після цього – у суміші. Зробіть це з усіма гомілками.
  4. Дайте м'ясу постояти приблизно 5 хвилин, щоб скоринка трохи підсохла;
  5. Смажте гомілки по 20 хвилин, а коли прийде час їх діставати, то промокніть їх паперовими рушниками, щоб зменшити кількість жиру.

Смачного!

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