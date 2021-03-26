Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок

Приготувати вдома таку ж курочку, яку продаються у KFC, дуже просто. І для цього не потрібно екзотичних інгредієнтів.

Для приготування курячих ніжок вам знадобиться м'ясо і багато трав. Ресурс Thefoodxp поділився детальним рецептом смачної закуски.

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Інгредієнти

Майоран;

Базилік;

Орегано;

Мелений духмяний перець;

Часниковий порошок;

Шавлія;

Сіль;

Перець чилі;

Цибулевий порошок;

Паприка.

Курячі гомілки – 6 штук;

Білок одного яйця;

Стакан борошна для панірування;

Столова ложка цукру і стільки ж солі.

Усі перераховані сухі трави по половині чайної ложки.

Спосіб приготування

Розігрійте фритюрницю або ж сковороду. Змішайте всі спеції в одну масу, додайте туди ж борошно і цукор. Умочіть м'ясо в білок, після цього – у суміші. Зробіть це з усіма гомілками. Дайте м'ясу постояти приблизно 5 хвилин, щоб скоринка трохи підсохла; Смажте гомілки по 20 хвилин, а коли прийде час їх діставати, то промокніть їх паперовими рушниками, щоб зменшити кількість жиру.

Смачного!

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