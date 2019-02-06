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Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі

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Органічний будинок у Мексиці - фото 1
Органічний будинок у Мексиці / Javier Senosiain

Архітектори створили проект незвичайного дому-землянки, який нагадує помешкання хоббітів. Незвичайний будиночок, як арахісова оболонка, не лише виглядає креативно, а й є органічним.

Архітектор Javier Senosiain вигадав незвичайну домівку-землянку в Мексиці, яка має два овальні широкі крила, у яких можна знайти все, що необхідно людям: вітальню, кухню, столову, спальні, гардеробну та ванну кімнати.

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Для будівництва використовувався дуже пластичний метал, що й справді перетворило дім на своєрідну арахісову шкарлупу. Ззовні ж дім під захистом трави та землі, тому на своєрідному даху можна гуляти, як у саду. Також зверху є вентиляція, а куполи допомагають отримати максимальну кількість сонячного світла.

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305846

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305847

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305848

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305849

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305850

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305851

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305852

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305853

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305854

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305855

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305856

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305857

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305858

Як у хоббітів: з'явилися перші органічні будинки у світі - фото 305859

Фото: Javier Senosiain

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Джерело: zefirka
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