Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри

Паста – мабуть, найпопулярніше італійська страва – бере свій початок на Сицилії XII століття. Як же раніше робили пасту?

Довгий час паста залишалася їжею для багатих і привілейованих, і тільки в XVIII столітті промислове виробництво перетворило пасту на основний дешевий продукт для більшості італійців.

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Масова імміграція італійців в Америку на початку XX століття допомогла пасті завоювати величезну популярність за межами Італії і стати національною італійською стравою.

Однак аж до кінця 50-х років багато хто не мав ні найменшого поняття про те, як вона робиться, і навіть вірили, що макарони ростуть на деревах. Пропонуємо вам подивитися, як насправді виглядало виробництво пасти в 1925-1955 роках не тільки в Італії, але і в Великобританії, США і навіть в СРСР.

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