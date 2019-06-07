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Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри

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Як насправді виглядало виробництво пасти - фото 1
Як насправді виглядало виробництво пасти / Megalife

Паста – мабуть, найпопулярніше італійська страва – бере свій початок на Сицилії XII століття. Як же раніше робили пасту?

Довгий час паста залишалася їжею для багатих і привілейованих, і тільки в XVIII столітті промислове виробництво перетворило пасту на основний дешевий продукт для більшості італійців.

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Масова імміграція італійців в Америку на початку XX століття допомогла пасті завоювати величезну популярність за межами Італії і стати національною італійською стравою.

Однак аж до кінця 50-х років багато хто не мав ні найменшого поняття про те, як вона робиться, і навіть вірили, що макарони ростуть на деревах. Пропонуємо вам подивитися, як насправді виглядало виробництво пасти в 1925-1955 роках не тільки в Італії, але і в Великобританії, США і навіть в СРСР.

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Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332585

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332586

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332587

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332588

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332589

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332591

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332590

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332592

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332593

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332594

Як у ХХ столітті робили пасту: ретрокадри - фото 332595

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Джерело: wykop
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