У Нью-Йорку з'явились мішки для розгніваних людей: фото

У Нью-Йорку пройшов Design Week 2019, який справді здивував Велике Яблуко, адже у місті з'явились незвичайні інсталяції. Однією із найкорисніших виявились сумки для розгніваних людей.

Нью-Йоркський тиждень дизайну тривав з 10 по 22 травня та дав можливість сотні художників та дизайнерів прикрасити не лише галереї, а й саме місто. Деякі конструкції справді дивували звичайних мешканців, приміром, "Публічні мішки для биття" (Public Punching Bags). Це спеціальний проект, який спрямований на розв'язання питання щодо людських емоцій у громадських місцях.

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Жовтий боксерський мішок допомагає позбутись негативних емоцій, а його творці сподіваються, що він допоможе знайти здоровіший спосіб "вирішення особистих та колективних питань у громадському середовищі".

Джерело всіх фото: donttakethisthewrongway.com/6

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