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Хлопець приміряв фільтри Snapchat до відомих картин

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Досвід з тріском провалився - фото 1
Досвід з тріском провалився / medium

Діра Венкатраман – випускник Массачусетського технологічного інституту, технічний директор стартапу Robby Technologies – випробував популярні фільтри Snapchat на творах мистецтва.

Про свій експеримент Венкатраман розповів на платформі Medium, попередньо уточнивши, що ніколи раніше не користувався додатком Snapchat.

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Але коли він почув про нові фільтри, які можуть поміняти стать зображених на фотографії людей, то вирішив завантажити додаток і зареєструватися в системі. Потім він вирушив у каліфорнійський Центр візуальних мистецтв імені Айріс і Джеральда Кантор в Стенфорді.

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Хлопець приміряв фільтри Snapchat до відомих картин - фото 332508

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Хлопець приміряв фільтри Snapchat до відомих картин - фото 332511

За словами Венкатрамана, досвід з тріском провалився через чоловічі бороди на картинах: "Як інженер, фахівець з комп'ютерного зору, я розумію, що проблема полягає в механізмах зафарбовування, які не спрацьовують, зустрічаючись з темними шарами. Сумніваюся, що у розробників Snapchat були ресурси для включення таких механізмів".

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Джерело: medium
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