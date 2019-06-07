Хлопець приміряв фільтри Snapchat до відомих картин

Діра Венкатраман – випускник Массачусетського технологічного інституту, технічний директор стартапу Robby Technologies – випробував популярні фільтри Snapchat на творах мистецтва.

Про свій експеримент Венкатраман розповів на платформі Medium, попередньо уточнивши, що ніколи раніше не користувався додатком Snapchat.

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Але коли він почув про нові фільтри, які можуть поміняти стать зображених на фотографії людей, то вирішив завантажити додаток і зареєструватися в системі. Потім він вирушив у каліфорнійський Центр візуальних мистецтв імені Айріс і Джеральда Кантор в Стенфорді.

За словами Венкатрамана, досвід з тріском провалився через чоловічі бороди на картинах: "Як інженер, фахівець з комп'ютерного зору, я розумію, що проблема полягає в механізмах зафарбовування, які не спрацьовують, зустрічаючись з темними шарами. Сумніваюся, що у розробників Snapchat були ресурси для включення таких механізмів".

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