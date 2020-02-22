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Як коронавірус вплинув на продажі автомобілів

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На ситуацію на авторинку Китаю вплинув і коронавірус - фото 1
На ситуацію на авторинку Китаю вплинув і коронавірус

За першу половину лютого продажі легкових автомобілів у Китаї впали на 92 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На таку невтішну динаміку вплинув коронавірус, який спалахнув у Піднебесній.

За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), у перший тиждень цього місяця середньодобові значення знизилися на 96 відсотків – до 811 реалізованих машин на день.

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CAAM прогнозує падіння автомобільного ринку Китаю в лютому на 70 відсотків, а в січні-лютому – на 40 відсотків у порівнянні з результатами тих же місяців 2019 року. При цьому в асоціації враховують тільки легкові автомобілі, без легкого комерційного транспорту.
У першій половині лютого дилерські центри були порожні, оскільки люди сиділи вдома через епідемію коронавірусу. На другому тижні автосалони відновили діяльність і в середньому продавали на день близько чотирьох тисяч машин, що на 89 відсотків менше показника другого тижня лютого 2019 року. До кінця третього тижня очікується пожвавлення продажів.

Попит на автомобілі в Китаї скорочується другий рік поспіль і ще до спалаху коронавірусу передбачалося, що і 2020 рік місцевий авторинок закінчить в мінусі. Одним з можливих заходів з відновлення ринку може стати продовження державних субсидій при купівлі електромобілів.

Попит на нові легкові автомобілі у Китаї скорочується другий рік поспіль - фото 387652
Попит на нові легкові автомобілі у Китаї скорочується другий рік поспіль

Зазначимо, що у 2018 році в Китаї було зафіксовано перше за 28 років падіння продажів нових автомобілів. За підсумками року дилери реалізували 28,1 мільйона машин, що на 2,8 відсотка менше, ніж у 2017 році. У 2019 ринок просів на 9,3 відсотка – до 21,4 мільйона проданих примірників.

Епідемія коронавірусу, центром поширення якої стала провінція Хубей, відбилася і на світовому автопромі. Кілька автовиробників змушені були призупинити роботу китайських і зарубіжних заводів. Також зупинені поставки комплектуючих на підприємства за межами країни.

Раніше з цією проблемою зіткнувся Fiat, який тимчасово заморозив збірку моделі 500L на заводі в Сербії через відсутність низки елементів аудіосистеми. Про можливе припинення випуску також заявили у Jaguar Land Rover і Nissan.

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Джерело: Autonews
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