На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як коронавірус вплинув на продажі автомобілів
-
- 21
За першу половину лютого продажі легкових автомобілів у Китаї впали на 92 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На таку невтішну динаміку вплинув коронавірус, який спалахнув у Піднебесній.
За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), у перший тиждень цього місяця середньодобові значення знизилися на 96 відсотків – до 811 реалізованих машин на день.
І ще: Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше
CAAM прогнозує падіння автомобільного ринку Китаю в лютому на 70 відсотків, а в січні-лютому – на 40 відсотків у порівнянні з результатами тих же місяців 2019 року. При цьому в асоціації враховують тільки легкові автомобілі, без легкого комерційного транспорту.
У першій половині лютого дилерські центри були порожні, оскільки люди сиділи вдома через епідемію коронавірусу. На другому тижні автосалони відновили діяльність і в середньому продавали на день близько чотирьох тисяч машин, що на 89 відсотків менше показника другого тижня лютого 2019 року. До кінця третього тижня очікується пожвавлення продажів.
Попит на автомобілі в Китаї скорочується другий рік поспіль і ще до спалаху коронавірусу передбачалося, що і 2020 рік місцевий авторинок закінчить в мінусі. Одним з можливих заходів з відновлення ринку може стати продовження державних субсидій при купівлі електромобілів.
Зазначимо, що у 2018 році в Китаї було зафіксовано перше за 28 років падіння продажів нових автомобілів. За підсумками року дилери реалізували 28,1 мільйона машин, що на 2,8 відсотка менше, ніж у 2017 році. У 2019 ринок просів на 9,3 відсотка – до 21,4 мільйона проданих примірників.
Епідемія коронавірусу, центром поширення якої стала провінція Хубей, відбилася і на світовому автопромі. Кілька автовиробників змушені були призупинити роботу китайських і зарубіжних заводів. Також зупинені поставки комплектуючих на підприємства за межами країни.
Раніше з цією проблемою зіткнувся Fiat, який тимчасово заморозив збірку моделі 500L на заводі в Сербії через відсутність низки елементів аудіосистеми. Про можливе припинення випуску також заявили у Jaguar Land Rover і Nissan.
Читайте також: Уперше за 33 роки: виставку MWC 2020 скасували через коронавірус
-
19:42Кому категорично не можна приймати гарячий душ: пояснення медиків
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
19:00Голосування: Хто виграє Нацвідбір на Євробачення 2020?
-
18:45Євробачення 2020 – фінал Нацвідбору: дивитись онлайн трансляцію
-
18:33Як невдалі стосунки впливають на вибір наступного партнера
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:13Названо акторський склад другого сезону Відьмака: у ньому зіграє зірка Гри престолів
-
18:00Гороскоп на 23 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Науковці розповіли, як фастфуд впливає на роботу мозку
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
17:00Привітання з 23 лютого: побажання і картинки з Днем захисника Вітчизни
-
16:46Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі
-
16:17Три шикарні актриси, які зіграли чоловіків
-
16:00Млинці на Масляну 2020: смачні рецепти для вашого столу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:43Як коронавірус вплинув на продажі автомобілів
-
15:16Названий найкорисніший гарнір
-
15:00Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися фінал
-
14:44Фахівці DxOMark протестували камери OnePlus 7T Pro
-
14:15Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку
-
14:00Максимум правди – 5 книг про фейки і міфи
-
13:47Тіна Кароль у шовковій сукні підкорила мережу
-
13:17Знову сніг: українців попередили про циклон
-
13:00Особлива дата 22.02.2020: що можна і не можна робити в цей день
-
12:47Офіційно: HBO Max працюватиме над спецвипуском ДРУЗІВ
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
14:00Максимум правди – 5 книг про фейки і міфи
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році
-
08:16Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше
- 21 лютого
-
21:11Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом
-
19:0010-річна українка обрізала розкішне волосся заради хворої дитини: фото "до" і "після"
-
16:00Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі: коли і де дивитись онлайн бокс
-
14:0010 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
-
11:45Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими
-
09:55Android 11 уже вийшла: список змін і покращень нової операційної системи
-
07:17Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день
- 20 лютого
-
21:24Красиво і зі смаком: поради, які зроблять ваш ранковий секс ідеальним
-
19:21Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
18:02Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
14:26Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
-
12:13Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
-
11:05Куди евакуюють українців, які прилетіли з Уханя: Зеленський розсекретив місце
-
07:14Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 19 лютого
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік