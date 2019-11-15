У японському готелі можна зняти номер за долар, але є одна незвичайна умова

Готель Business Ryokan Asahi, який розташований в японському місті Фукуока, відкрив для гостей спеціальний номер, ніч в якому коштує 130 ієн (1,2 долара). Символічна плата обумовлена спеціальною умовою, яка не всім сподобається.

Річ у тому, що в кімнаті розташована камера, яка транслюватиме все на ютуб. І журналіст вирішив отримати досвід проживання у такому номері. Оскільки камера пов'язана з YouTube, репортера попросили не ходити перед нею голяка – інакше стрім отримає бан. Камера теж не передає звук, щоб уникнути скарг на порушення авторських прав: наприклад, якщо гість включить пісню або кліп.

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Номер нагадує рядову японську вітальню: з складним матрацом, низьким столом, чайником і телевізором. За додаткову плату можна увімкнути кондиціонер – дві години його роботи коштують як ніч в номері. Камера охоплює весь номер, так що сховатися від неї майже неможливо. Як варіант можна піти в загальний туалет або душову – на щастя, там немає спостереження.

На ютуб-каналі готелю набралося вже шість роликів зі сміливцями. Вночі камера також транслювала, що відбувається, щоправда, з невеликими перешкодами. Готель це визнав і пообіцяв купити нову веб-камеру.

Керівники готелю розповіли, що раніше доларова кімната здавалася за ціною звичайної, але гості майже не селилися в ній. Тепер житлоплоща приносить хоч якийсь дохід – все ж 130 ієн більше, ніж нічого.

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